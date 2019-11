Mercoledì 27 novembre, dalle 9 alle 13:30, presso la sede del Centro Servizi Vol.To, in via Giolitti 21 a Torino, si terrà il “TrainingDay Erasmus+ Gioventù e Corpo europeo di solidarietà”, per illustrare gli aspetti principali dei programmi dell’UE per la mobilità transnazionale dei giovani: si parlerà, in particolare, dei “Progetti di Solidarietà”, iniziative ad impatto locale (ma con valore aggiunto europeo) presentabili nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà.

L’obiettivo del Training Day è offrire uno strumento dedicato ai responsabili della progettazione di scuole ed enti di formazione – ma anche a persone interessate in generale al tema delle opportunità di finanziamento europee, nonché ad animatori, formatori, operatori nel settore dell’educazione non formale, studenti – per esaminare i criteri qualitativi e gli elementi utili alla stesura di progetti di successo che, in questo specifico caso, sostengano l’empowerment dei giovani, attraverso il loro coinvolgimento e la loro partecipazione attiva.

Di seguito il programma:

• 09:00 > 09:15 – Registrazione dei partecipanti

• 09:15 > 09:30 – Saluti degli enti organizzatori

• 09:30 > 10:00 – La Strategia dell’UE per la gioventù

• 10:00 > 11:00 – Corpo europeo di solidarietà e progetti di solidarietà

• 11:00 > 11:30 – Testimonianze di giovani partecipanti

• 11:30 > 12:30 – Le fonti di informazione, gli strumenti, le modalità di partecipazione:

> Portale Europeo per i Giovani: Attività di volontariato e Corpo europeo di solidarietà;

> Database degli iscritti al Corpo europeo di solidarietà; Quality Label e PASS

> Sito nazionale: documenti, guida, web form

• 12:30 > 13:30 – Domande e approfondimenti

• 13:30 – Conclusioni

Per ulteriori informazioni: https://www.eurodesk.it/2019/TD-torino

Per iscrizioni: https://www.eurodesk.it/2019/registrazione-torino