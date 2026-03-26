AMTS 2026: Vehicle Valley porta al Lingotto la "casa" dell'eccellenza automotive

Il cuore dell'automotive torna a battere forte a Torino. Dal 27 al 29 marzo, Vehicle Valley Piemonte sarà tra i protagonisti dell'Auto Moto Turin Show (AMTS) al Lingotto Fiere, confermando il ruolo centrale della regione come "The Italian Land of Mobility". All'interno del Padiglione 2 (Stand B01), l'associazione ha progettato un ampio spazio espositivo concepito come una vera e propria "casa per i soci". L'obiettivo è riunire le eccellenze del territorio e mostrarne le straordinarie competenze: dalle radici storiche dell'industria automobilistica fino alle frontiere più avanzate del design, dell'ingegneria e dell'intelligenza artificiale applicata alla sicurezza.

Questa profonda trasversalità di competenze trova una rappresentazione tangibile all'interno dello stand attraverso la stretta collaborazione con tre soci d'eccezione. Il design e l'ingegneria all’avanguardia di Pininfarina prendono forma nella Battista Anniversario, una hyper GT elettrica rivoluzionaria in grado di erogare 1.900 CV. L'avanguardia tecnologica e la sicurezza portano la firma di Easyrain, tech company che sviluppa soluzioni avanzate come i sensori virtuali DAI e il sistema attivo AIS, capace di iniettare un getto controllato d'acqua per rompere l'aquaplaning e incrementare il grip laterale del veicolo fino al 225%. Infine, il valore inestimabile della storia sportiva e industriale del territorio è celebrato dalla Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica, che farà battere il cuore degli appassionati esponendo un'icona assoluta dei rally: la mitica Lancia Stratos del 1976.

“L'AMTS è per noi il palcoscenico naturale in cui raccontare la forza della nostra filiera – sottolinea Monica Mailander, Presidente di Vehicle Valley Piemonte. – In un momento di grande trasformazione per il settore, la nostra missione è dimostrare che fare sistema è la chiave per mantenere e accrescere la competitività. Lo spazio che abbiamo costruito è il simbolo perfetto di questa sinergia, dove storia, innovazione, design e ingegneria dialogano in un unico racconto corale. Questa è la Vehicle Valley: un ecosistema in cui realtà storiche e innovative collaborano, ma anche un vero e proprio brand. Vogliamo che questo marchio diventi il segno di riconoscibilità della nostra eccellenza, uno strumento fondamentale per valorizzare il territorio e renderlo sempre più attrattivo a livello internazionale”.

La presenza della Vehicle Valley all'AMTS andrà oltre i confini del proprio stand, fungendo da cassa di risonanza per l'intero territorio. A testimonianza della ricchezza della rete, i visitatori potranno infatti esplorare gli spazi espositivi autonomi di altri prestigiosi soci, tra cui spiccano l'eccellenza mondiale di Italdesign (Padiglione 2 - Stand C05) e l'incredibile patrimonio di veicoli storici industriali custodito dalla Fondazione Marazzato (Padiglione 3 - Stand I39).

La partecipazione all'Auto Moto Turin Show si inserisce nel più ampio programma di iniziative promosse dall'associazione per consolidare il posizionamento del Piemonte nel panorama internazionale. Un'occasione di incontro per fare il punto su un settore in rapida evoluzione e rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e cittadini sulle sfide della mobilità di domani.