Nasce Blooming in Barriera di Milano: laboratori e supporto per i giovani

Domenica 29 marzo dalle 18 alle 22 all'OST Barriera (via Luigi Pietracqua 9) Aics Torino presenta ESTROSPEZIONE: uno spazio di ascolto musicato, evento d'avvio di “Blooming – Fiorisci nel tuo quartiere!, progetto biennale patrocinato dal Comune di Torino che mira ad ampliare l'offerta gratuita di laboratori culturali e sportivi, riduzione del danno, supporto psicologico e orientamento al lavoro a disposizione dellə giovani abitanti (12-35) di Barriera di Milano e Aurora.

All'evento interverrà Carlotta Salerno, Assessora alle periferie e alle politiche giovanili. L'inaugurazione sarà accompagnata da un aperitivo offerto da Ost, che prevede anche opzioni halal e vegane.

Durante il corso della serata, jam session ambient aperta (musicale e poetica) del Millenium Van (il palco itinerante dell'associazione Fuori Servizio), accompagnata da una sessione di ascolto psicologico musicata e meditazione guidata a cura dall'associazione Arus e altre sorprese. Intanto, lə ragazzə dell'associazione Amece Baity daranno avvio al loro progetto IUS DIGITALE, che prevede l'apertura di una scuola di giornalismo e influencing di quartiere, documentando la serata con foto, video e articoli tematici che poi pubblicheranno sulla loro testata giornalistica IN QUA – Informazione di Quartiere.