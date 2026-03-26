Musica e solidarietà: il talento di Sandretto illumina il Teatro San Giuseppe

Con marzo è entrato nel vivo il progetto C.A.S.A. (Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza) mirato a promuovere l’accoglienza dei bambini e la solidarietà familiare attraverso l’affido e l’adozione promosso dal Forum Famiglie Piemonte. Con cinque appuntamenti in programma, sabato scorso al teatro San Giuseppe di Torino, si è tenuto un concerto dell’Orchestra Filarmonica Magister Harmoniae dell’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco.

L’evento ha visto la partecipazione straordinaria del grugliaschese Fabrizio Sandretto, il celebre “Pianista del Buio”, artista cieco di fama nazionale. Diplomato in Pianoforte e dottore in Musicologia, Sandretto si è esibito sia come solista sia insieme all’orchestra nell’Andante dal concerto per pianoforte e orchestra n.21 di Mozart. È un evento raro per un pianista cieco suonare insieme ad un’orchestra ed è la seconda volta che accade: suonarono insieme già ad ottobre scorso nella splendida Cattedrale San Giovanni Battista di Torino per la Canonizzazione ed il Centenario della morte di San Pier Giorgio Frassati.

Sotto la direzione della professoressa Elena Gallafrio, il programma del concerto ha proposto musiche di Vivaldi, Mozart, Torelli, Stamitz, Bach, Händel, in cui si sono alternati i giovani solisti: Rebecca D'Angelo, Mariasole Gallo, Michele Taschetta e Alice Rizzo ai violini, Alessandro Schirru al violoncello, Gabriele Filagna al corno.

Ogni concerto ha un significato particolare per il M° Sandretto che, cieco dalla nascita e attraverso l’enorme sacrificio dello studio della musica attraverso una notazione Braille e con un enorme sforzo mnemonico, diventa un esempio di vita per tutto il pubblico, soprattutto quello di Grugliasco, Comune dove egli abita. “La musica - afferma Sandretto -, racconta la bellezza che non si vede, ma si sente”.