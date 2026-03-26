Il rapporto con l’IA nel libro di Guido Saracco: la presentazione a Pinerolo

Un monologo-spettacolo con lo scopo di analizzare il rapporto tra tecnologie digitali e cittadini, perché la mente umana deve rimanere al centro del processo decisionale e l’Intelligenza Artificiale è un semplice alleato che la aiuta nello sviluppo di una società sempre più complessa.

L’evento propone la presentazione del libro ‘Alleati digitali – La nostra IA personale’ del professore Guido Saracco, ex Rettore del Politecnico di Torino. L’appuntamento è per stasera, giovedì 26 marzo, alle 20,45, alla Sala conferenze della Fondazione Casa dell’Anziano di Pinerolo, in piazza Marconi 8.