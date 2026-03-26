I ragazzi dello IED si alleano con Tesla per una guida autonoma che faccia viaggiare (anche) nel tempo

Tesla e IED insieme per tracciare i profili dell’auto di domani, soprattutto per quanto riguarda la guida autonoma. Il risultato? Un veicolo che si chiama “ Time “ e, insieme alla sua carica innovativa, porta con sé anche una mostra pensata ad hoc presso il Museo nazionale dell’automobile.

Da tutto il mondo

Le energie e il talento messi a disposizione per il progetto arrivano da tutto il mondo: Italia, certo, ma anche India, Spagna, Portogallo, Taiwan e Cina. A loro è stata affidata la sfida di progettare una nuova modalità di spostarsi. Non solo nello spazio.

Studenti e obiettivi “meno automotive”

“Ancora una volta sono stati gli studenti ad aver guidato la creazione di questo modello - dice Michele Albera, coordinatore del progetto per IED -. Questa non vuole essere un’automobile che ricerca la bellezza estetica, ma è totalmente proiettata all’utilizzo, a cominciare dalla vivibilità interna“. “Confrontandoci con Tesla - prosegue -, ci dicevano che era sempre troppo automotive ed è stato uno sforzo mentale allontanarsi da certi canoni e metodi”.

Viaggiare. Anche nel tempo

All’interno ci saranno sedili e comfort per accogliere gli occupanti che, volendo, potrebbero anche dormire in attesa di essere portati a destinazione. E poi parabrezza e poggia braccia con cui ottenere informazioni.