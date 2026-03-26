Commercio, cultura e divertimento: via Luini si fa pedonale per un giorno

Torna, domenica 29 marzo 2026, la tanto attesa festa di via Luini, nel tratto tra corso Potenza e corso Lombardia. Questo appuntamento da anni rappresenta un importante momento di aggregazione per il quartiere Lucento. Dalle 9 alle 19, la via si trasformerà in un’isola pedonale ricca di colori, profumi e allegria, e offrirà a cittadini e visitatori un’intera giornata dedicata al commercio di vicinato, all’artigianato, alla cultura e al divertimento.

Unica festa di via

La manifestazione, che costituisce l’unica festa di via del quartiere, si conferma un evento di riferimento per il territorio, capace di valorizzare le attività locali e il tessuto associativo di Lucento. Nel corso della giornata, i negozi resteranno aperti per accogliere il pubblico con offerte e iniziative speciali, mentre lungo la via si snoderà un ricco percorso tra bancarelle, artigianato, prodotti tipici, hobbisti e produttori locali.



Spazio anche al mondo dell’associazionismo con la partecipazione di associazioni sociali e culturali, che animeranno la festa con dimostrazioni, performance e flash mob dal vivo, portando in strada energia, musica e movimento, La Nida sarà presente con i suoi Supereroi con un eccezionale esibizione al mattino e sarà possibile tutto il giorno acquistare le loro Uova di Pasqua e il loro Cioccolato Solidale.

Giostre e golosità

Non mancheranno giostre e attrazioni per bambini, per rendere la giornata piacevole e accessibile a tutta la famiglia. I bar, le pizzerie e i ristoranti della via rimarranno aperti per tutta la giornata, offrendo colazioni, pranzi e merende, e contribuendo così a creare un’atmosfera di convivialità e partecipazione.



Durante l’intera manifestazione, via Luini sarà chiusa al traffico e alla sosta, per consentire lo svolgimento in totale sicurezza e permettere al pubblico di vivere pienamente la festa. L'evento è promosso da Federeventi Piemonte e Associazione Commercianti di via Luini con il patrocinio della Circoscrizione 5.



