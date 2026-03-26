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Eventi | 26 marzo 2026, 10:40

Commercio, cultura e divertimento: via Luini si fa pedonale per un giorno

Spazio anche alle associazioni e allo spettacolo dei Supereroi della Nida

Torna la festa di via Luini

Torna la festa di via Luini

Torna, domenica 29 marzo 2026, la tanto attesa festa di via Luini, nel tratto tra corso Potenza e corso Lombardia. Questo appuntamento da anni rappresenta un importante momento di aggregazione per il quartiere Lucento. Dalle 9 alle 19, la via si trasformerà in un’isola pedonale ricca di colori, profumi e allegria, e offrirà a cittadini e visitatori un’intera giornata dedicata al commercio di vicinato, all’artigianato, alla cultura e al divertimento.

Unica festa di via

La manifestazione, che costituisce l’unica festa di via del quartiere, si conferma un evento di riferimento per il territorio, capace di valorizzare le attività locali e il tessuto associativo di Lucento.  Nel corso della giornata, i negozi resteranno aperti per accogliere il pubblico con offerte e iniziative speciali, mentre lungo la via si snoderà un ricco percorso tra bancarelle, artigianato, prodotti tipici, hobbisti e produttori locali.

Spazio anche al mondo dell’associazionismo con la partecipazione di associazioni sociali e culturali, che animeranno la festa con dimostrazioni, performance e flash mob dal vivo, portando in strada energia, musica e movimento, La Nida sarà presente con i suoi Supereroi con un eccezionale esibizione al mattino e sarà possibile tutto il giorno acquistare le loro Uova di Pasqua e il loro Cioccolato Solidale.

Giostre e golosità

Non mancheranno giostre e attrazioni per bambini, per rendere la giornata piacevole e accessibile a tutta la famiglia. I bar, le pizzerie e i ristoranti della via rimarranno aperti per tutta la giornata, offrendo colazioni, pranzi e merende, e contribuendo così a creare un’atmosfera di convivialità e partecipazione.

Durante l’intera manifestazione, via Luini sarà chiusa al traffico e alla sosta, per consentire lo svolgimento in totale sicurezza e permettere al pubblico di vivere pienamente la festa. L'evento è promosso da Federeventi Piemonte e Associazione Commercianti di via Luini con il patrocinio della Circoscrizione 5.


 

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