La sicurezza a 360 gradi: sabato il Politecnico ospita il suo TED "Safe & sound"

Cresce l'attesa in città per il debutto di " TEDxPolitecnicodiTorino ". Un evento che si terrà sabato 30 novembre, presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino. E che prende il nome di Safe&Sound visto che si propone di esplorare il tema della sicurezza sotto molteplici punti di vista.

In tutto saranno 8 gli speaker di stampo internazionale ed esperti del proprio settore per approfondire il tema della sicurezza, accompagnati da una performance dal vivo con lo slogan di "Together we create new secure paths".