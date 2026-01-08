Riaprirà lunedì la scuola elementare di Torre Pellice, allagata durante le feste

Riaprirà lunedì 12 gennaio la scuola elementare di Torre Pellice, rimasta chiusa dopo le feste natalizie a causa dell’allagamento dei locali interni.

La decisione è stata presa dopo un sopralluogo di questo pomeriggio (giovedì 8 gennaio) a cui ha partecipato la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio, il dirigente dell’istituto comprensivo Rodari, Roberto Beccaria, e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).

Nonostante il miglioramento della situazione, si è deciso di tenere ancora chiusa la scuola nella giornata di domani, per mantenere in funzione i soffioni industriali di aria calda con cui, da ieri pomeriggio, la squadra torrese dell’Aib (Antincendio boschivo) e Protezione civile, sta asciugando i locali.