"Nichelino Universitaria", un aiuto per gli studenti del territorio: chi può presentare domanda e come

Ritorna anche quest'anno il progetto "Nichelino universitaria" con il quale la città amministrata dal sindaco Giampiero Tolardo decide di aiutare gli allievi più meritevoli.
Aiuto per chi è in regola con gli esami
Un piano il cui obiettivo è il sostegno economico agli studenti universitari residenti sul territorio, che frequentano corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, appartenenti a nuclei a basso reddito.
Requisiti necessari per fare domanda
- Residenza nel Comune di Nichelino
- Iscrizione nell’Anno Accademico 2025/2026 a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico in linea con il percorso di studi
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEEU 2025 del nucleo familiare sotto € 25.000.
Il bando per le borse di studio è aperto dagli ultimi giorni del mese di dicembre. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il link sul sito del Comune di Nichelino. Per saperne di più https://comune.nichelino.to.it/servizio/contributo-studenti-universitari/