Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 08 gennaio 2026, 09:57

"Nichelino Universitaria", un aiuto per gli studenti del territorio: chi può presentare domanda e come

Bando per le borse di studio: tutto quello che c'è da sapere

Una immagine del palazzo comunale di Nichelino

Ritorna anche quest'anno il progetto "Nichelino universitaria" con il quale la città amministrata dal sindaco Giampiero Tolardo decide di aiutare gli allievi più meritevoli.

Aiuto per chi è in regola con gli esami

Un piano il cui obiettivo è il sostegno economico agli studenti universitari residenti sul territorio, che frequentano corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, appartenenti a nuclei a basso reddito.

Requisiti necessari per fare domanda

  • Residenza nel Comune di Nichelino
  • Iscrizione nell’Anno Accademico 2025/2026 a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico in linea con il percorso di studi
  • Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEEU 2025 del nucleo familiare sotto € 25.000.

Il bando per le borse di studio è aperto dagli ultimi giorni del mese di dicembre. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il link sul sito del Comune di Nichelino. Per saperne di più https://comune.nichelino.to.it/servizio/contributo-studenti-universitari/ 

Massimo De Marzi

