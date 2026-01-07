Rimarrà chiusa ancora domani la scuola elementare allagata di Torre Pellice

Rimarrà chiusa anche domani (giovedì 8 gennaio) la scuola elementare di Torre Pellice a causa del guasto al sistema di riscaldamento che ha portato all’allagamento scoperto questa mattina.

L’acqua, scesa dal sottotetto, ha allagato i piani sottostanti, danneggiando anche l’impianto elettrico dell’edificio di viale Dante.

“Domani la scuola rimarrà ancora chiusa, come anche la sede torrese del Centro provinciale dell’istruzione per adulti. Tuttavia già in mattinata riusciremo a capire se le lezioni potranno riprendere venerdì” afferma la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio.

In giornata il guasto è stato risolto e l’impianto elettrico è stato ripristinato tranne che all’ultimo piano dell’edificio, quello che comunque non viene utilizzato.

La squadra di Torre Pellice dell’Aib (Antincendio boschivo) e Protezione civile in queste ore sta continuando ad asciugare le aule: “Il quantitativo d’acqua era tantissimo e, dal primo pomeriggio, stiamo asciugando gli ambienti grazie a tre soffioni d’aria calda industriali. Purtroppo infatti con queste temperature non possiamo semplicemente lasciare le finestre per asciugare, gelerebbe tutto” spiega il caposquadra Luca Aglì. I soffioni rimarranno in funzione tutta la notte e sono stati recuperati grazie alla collaborazione con la squadra Aib di Villar Pellice: “Ne avevamo solo uno e loro ce ne hanno prestati altri due” aggiunge Aglì.

In serata assieme al dirigente dell’istituto comprensivo Rodari e al responsabile dell’ufficio tecnico, la sindaca ha fatto un sopralluogo in struttura: “Siamo ottimisti rispetto allo stato della scuola. Grazie ai volontari dell’Aib e Protezione civile, alle aziende che sono intervenute subito, la situazione è decisamente migliorata”.