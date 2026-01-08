In arrivo 2 milioni di fondi Pnrr per la sicurezza antincendio nelle scuole torinesi

La Città metropolitana di Torino ha confermato il suo impegno per la sicurezza degli edifici scolastici di propria competenza partecipando all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziato nell’ambito del PNRR.

L’iniziativa ha permesso di candidare dieci edifici tra Torino e provincia, individuati in base all’urgenza degli interventi sugli impianti di sicurezza e alla disponibilità di progetti già avviati, con lavori da completare entro la fine del 2026 .

L'esito del bando ministeriale è stato positivo: a livello regionale, il Ministero ha deciso di concedere un contributo complessivo di circa 20 milioni di euro a 108 progetti in Piemonte, tra cui 6 complessi scolastici candidati dalla Città metropolitana di Torino.

Lo stanziamento approvato per la Città metropolitana di Torino ammonta complessivamente a 2 milioni di euro, così ripartiti: 400 mila euro all’Istituto di istruzione superiore Peano di Torino, 400 mila euro alla succursale di corso Tazzoli a Torino dell’I.I.S. Majorana, 400 mila euro all’I.I.S. Baldessano-Roccati di Carmagnola, 300 mila euro all’I.I.S. Zerboni di Torino, 300 mila euro all’I.I.S. Bobbio di Carignano e 200 mila euro all’I.I.S. Majorana di Moncalieri.

“La partecipazione al bando rappresenta un passo importante nel percorso della Città metropolitana di Torino per garantire scuole più sicure - commenta il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo - Otteniamo fondi per interventi urgenti sugli impianti di sicurezza. L’azione conferma la costante attenzione alle esigenze della comunità studentesca e del personale scolastico, con l’obiettivo di creare ambienti più sicuri e protetti in tutto il territorio metropolitano”.