08 gennaio 2026

In arrivo 2 milioni di fondi Pnrr per la sicurezza antincendio nelle scuole torinesi

La soddisfazione del vicesindaco metropolitano Suppo. Sei i plessi interessati: ecco quali sono

La Città metropolitana di Torino ha confermato il suo impegno per la sicurezza degli edifici scolastici di propria competenza partecipando all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziato nell’ambito del PNRR.

L’iniziativa ha permesso di candidare dieci edifici tra Torino e provincia, individuati in base all’urgenza degli interventi sugli impianti di sicurezza e alla disponibilità di progetti già avviati, con lavori da completare entro la fine del 2026.

L'esito del bando ministeriale è stato positivo: a livello regionale, il Ministero ha deciso di concedere un contributo complessivo di circa 20 milioni di euro a 108 progetti in Piemonte, tra cui 6 complessi scolastici candidati dalla Città metropolitana di Torino.

Lo stanziamento approvato per la Città metropolitana di Torino ammonta complessivamente a 2 milioni di euro, così ripartiti: 400 mila euro all’Istituto di istruzione superiore Peano di Torino, 400 mila euro alla succursale di corso Tazzoli a Torino dell’I.I.S. Majorana, 400 mila euro all’I.I.S. Baldessano-Roccati di Carmagnola, 300 mila euro all’I.I.S. Zerboni di Torino, 300 mila euro all’I.I.S. Bobbio di Carignano e 200 mila euro all’I.I.S. Majorana di Moncalieri.

“La partecipazione al bando rappresenta un passo importante nel percorso della Città metropolitana di Torino per garantire scuole più sicure - commenta il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo - Otteniamo fondi per interventi urgenti sugli impianti di sicurezza. L’azione conferma la costante attenzione alle esigenze della comunità studentesca e del personale scolastico, con l’obiettivo di creare ambienti più sicuri e protetti in tutto il territorio metropolitano”.

