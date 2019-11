Il commercio di Torino cambia pelle anche senza la tecnologia: è il trucco del Caleidos

Il negozio per arredi da esterni che voleva cambiare l'aspetto esteriore svecchiando l'immagine e senza sembrare un magazzino. Oppure il negozio di vestiti per bambini che organizza eventi. O il bar-caffè che ha operato sulla misurazione dell'efficacia della gestione interna. E ancora l'agenzia di viaggi che ha lavorato sull'attesa e sulla gestione dei tempi dei potenziali clienti. Fino all'uso più attento e sistematico dei social.

L'innovazione e il commercio possono essere due strade che si incontrano, anche senza tecnologia. E i primi sei mesi di Caleidos, il progetto organizzato da Ascom Torino e provincia con Kikilab e Camera di Commercio, ne sono la dimostrazione.

"L'imprenditore chiuso nel suo negozio è destinato alla chiusura - ammonisce la presidente della sigla dei commercianti torinesi, Maria Luisa Coppa -. Nessuno è al di sopra del bisogno e tutti hanno bisogno di occhiali nuovi per guardare la realtà e individuare i problemi per poi superarli. Continueremo a fare pressione e per convincere più operatori possibili".

"Il bilancio è positivo, dopo sei mesi - spiega Carlo Alberto Carpignano, direttore generale di Ascom Torino -. Abbiamo vinto la sfida sul fatto che si può fare innovazione di processo senza necessariamente introdurre nuove tecnologie e nuovi costi. Basta fare le cose in modo diverso, per ottenere risultati migliori".

"Tutte aziende storiche e solide, frutto di una selezione attenta - prosegue -. E la percezione è che gli spazi di miglioramento sono molto ampi, a detta degli stessi addetti ai lavori e operatori. E questa è la cosa più importante. Passi avanti dotandosi solo di un metodo e trovando interlocutori con cui confrontarsi".

La formula di laboratorio, da un lato, ha ristretto il campo (da 40 candidature a 9), "ma questo ha permesso un confronto più serrato tra operatori legati da una motivazione comune e di fronte a un'occasione di avere qualcuno con cui parlare", dice ancora Carpignano.

Non per nulla, la selezione ha mirato anche a evitare sovrapposizioni di concorrenza o di territorio. Aziende che non avessero problemi particolari all'origine e che garantissero di seguire il cammino fino alla fine.

Il futuro? Riguarderà nuove aziende. "Cominceremo a studiare quale innovazione tecnologica può essere inserita sul binario dell'innovazione di processo già avviata, in aree che sono state già individuate. Dalla gestione del negozio alle forme di pagamento".