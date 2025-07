Sport e inclusione: da Torino Skf Italia alla Gothia Cup con gli Insuperabili

Insuperabili in campo in Svezia

Sport, cultura e migliaia di giovani in arrivo da ogni angolo del pianeta. A Göteborg è iniziata la Gothia Cup, il più grande torneo di calcio giovanile al mondo. Dal 13 al 19 luglio, sono 1.945 le squadre arrivate da 76 nazioni per prendere parte all’edizione 2025, che quest’anno festeggia il 50° anniversario.

Ancora una volta, SKF è sponsor ufficiale di questa manifestazione e grazie al tradizionale torneo di calcio giovanile Meet the World, che SKF organizza dal 2007, sono 22 le squadre provenienti da 19 paesi – nove team femminili, dieci maschili e tre squadre Special Olympics – che partecipano all’evento.

In particolare, SKF Italia gareggia nello Special Olympic Trophy con la squadra degli Insuperabili. Il team era uscito vincitore dal torneo SKF Italia Meet the World disputato a maggio a Porte e dedicato ad atleti con disabilità intellettive, un evento che l’azienda organizza da molti anni con l’obiettivo di promuovere lo sport e i suoi valori positivi come strumento di integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità.

Quest’anno una presenza speciale accompagna lo svolgimento della Gothia Cup: la calciatrice Zećira Mušović, portiere della nazionale svedese recentemente tornata dal Chelsea FC e ora ingaggiata dal Malmö FF. «L’iniziativa Meet the World è in piena sintonia con il mio pensiero su come lo sport abbatta le barriere, unisca le persone e permetta ai giovani di incontrarsi e festeggiare insieme. Durante la mia carriera ho sempre seguito i miei sogni e voglio incoraggiare i ragazzi a sognare in grande e a credere davvero che i sogni possano diventare realtà» dichiara Zećira Mušović.

"Per tutte le squadre si apre una settimana da vivere all’insegna dell’aggregazione e della sana competizione sportiva. A ogni edizione della Gothia Cup si rinnova la nostra emozione nel vedere tanti giovani confrontarsi in un evento internazionale così coinvolgente – dichiara l’amministratore delegato di SKF Italia, Sandro Chervatin – e siamo orgogliosi di aver potuto offrire ai ragazzi degli Insuperabili la possibilità di vivere un’esperienza così significativa per la loro crescita personale e sportiva".