Funghi velenosi, un breve excursus

Buon giorno e bentornati in questa rubrica. Sono Domenico Simonetti, da sempre con la passione per le piante e per i fiori, aiuto ormai da anni altri appassionati coltivatori a gestire al meglio la propria collezione di orchidee e piante varie. Potete trovarci e interagire più facilmente con quesiti e nostre risposte sul nostro gruppo Facebook “Blossom Suite - Orchidee: cura e vendita”.

Ci occuperemo di dare semplici consigli per gestire le piante che teniamo in casa, sul balcone o in giardino. Ogni anno in estate e in autunno la natura offre una bella varietà di splendidi funghi. In realtà quelli che noi chiamiamo “fungo” è solo il frutto di un organismo molto più complesso, composto da filamenti nascosti nel terreno detti “ife”. I funghi non appartengono al regno animale perché non hanno organi di movimento né atti all’ingestione di cibo/alimenti, ma non appartengono nemmeno al regno vegetale come comunemente si pensa, perché è un organismo che non fa fotosintesi. I funghi quindi instaurano rapporti parassitari o di interscambio con le radici di piante ed alberi, da cui traggono gli elementi che sono a loro indispensabili per vivere. Ci sono anche molti tipi di funghi che sono parassiti di animali o dell’uomo, ma questi esulano dal nostro interesse in questo articolo. Il frutto, quando visibile come i funghi che conosciamo o invisibili come i tartufi, serve per la loro proliferazione. Purtroppo non tutti sono commestibili. Un errore nel loro riconoscimento può costare caro, perché non sempre le conseguenze sono solo un mal di pancia. Più spesso sono avvelenamenti con conseguenze permanenti come danni permanenti a reni e fegato: gli organi che sono deputati a smaltire e metabolizzare le sostanze che compongono gli alimenti che ingeriamo, o addirittura la morte. Quindi MAI raccoglierli e cucinarli/mangiarli senza essere sicuri. Ricordiamo inoltre che è necessario di solito un tesserino che permette la raccolta dei funghi rilasciato dalla Regione o dal Comune di appartenenza, per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.