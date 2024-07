Brandizzo, cade all'albero che stava per potare: operaio in codice rosso portato al Cto in elisoccorso

Era salito sull'albero che avrebbe dovuto potare, ma - per una dinamica ancora da chiarire - è improvvisamente caduto da un ramo, facendo un volo di alcuni metri. E' scattato così l'allarme, questa mattina intorno alle 9, a Brandizzo, nei pressi del supermecato Famila che si trova in via Leini.



L'operaio impegnato nelle operazioni di sistemazione del verde ha 57 anni ed è dipendente di una cooperativa. In stato di coscienza, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato portato al CTO con l'elisoccorso in codice rosso. Gli è stato riscontrato un trauma toracico e gli è stata data una prognosi di 30 giorni.



Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal.