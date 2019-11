I sindaci di Candiolo, Castagnole Piemonte, Piobesi, None e Vinovo si danno alle bocce

Sindaci, assessori, consiglieri uniti sotto il segno della ricerca. Le Amministrazioni dei Comuni di Candiolo, Castagnole, None, Piobesi e Vinovo si troveranno domenica 1° dicembre al Bocciodromo di Candiolo di via Roma 12 per giocare una partita a bocce e dare una mano alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo.

«Siamo sempre alla ricerca di idee per il sostegno dell’ospedale - spiega il sindaco di Candiolo Stefano Boccardo -. L’idea questa volta è venuta al nostro vicepresidente del Consiglio comunale, Nazareno Lombino, che è un appassionato giocatore di bocce, ha esteso l’iniziativa anche alle Amministrazioni locali vicine che hanno accettato trovando l’idea divertente e utile. Parteciperanno consiglieri, sindaci, assessori ma anche i candidati alle scorse elezioni amministrative».

La giornata di domenica comincerà alle 8 di mattina quando si svolgerà il torneo tra gli amministratori. Seguirà alle ore 12.30 il pranzo aperto a tutti al costo di 20 euro.

«Ognuno di noi metterà una quota partecipativa - aggiunge Boccardo - che comprende già un’offerta alla Fondazione. Ad oggi siamo già riusciti inoltre a coinvolgere diversi sponsor, credo riusciremo a raccogliere qualche migliaia di euro in tutto. L’obiettivo è dare sostegno all’Istituto di Candiolo che è nato proprio grazie alle donazioni».

Per il sindaco di Castagnole Mattia Sandrone questa «iniziativa sovracomunale mette insieme Amministrazioni amiche e Comuni limitrofi, che collaborano, in questo caso con la finalità di fare beneficenza».