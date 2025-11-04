 / Attualità

Attualità | 04 novembre 2025, 14:50

Il 4 Novembre Torino celebra l'Unità Nazionale e le Forze Armate

Torino ha celebrato oggi la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza istituita nel 1922 per commemorare la vittoria nella Prima Guerra Mondiale e onorare tutti i caduti per la Patria.

La tradizionale cerimonia si è svolta nella mattinata nella solenne cornice di Piazza Castello, con il momento clou dell'Alzabandiera alle ore 10:00.

Alla manifestazione hanno preso parte le massime autorità civili e militari della città.Presenti il Prefetto di Torino, Donato Carfagna, i Consiglieri Regionali Maurizio Marrone e Andrea Tronzano, e i rappresentanti del Comune di Torino, uniti ai vertici delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine del territorio.

Tra i reparti schierati per la cerimonia, si è distinta la significativa partecipazione di una rappresentanza del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. La presenza del Corpo Militare CRI ha testimoniato ancora una volta il legame indissolubile e il ruolo di ausiliarietà che il Corpo svolge al fianco delle Forze Armate, sia nelle missioni internazionali che sul territorio nazionale, portando soccorso e assistenza umanitaria.

Le celebrazioni della giornata sono proseguite alle ore 11 con un momento di preghiera presso la chiesa di San Lorenzo e si concluderanno alle 17 con la tradizionale cerimonia dell'Ammainabandiera.

