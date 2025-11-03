Prova a rubare delle figurine e poi spintona i carabinieri: scattano le manette per un 38enne

Un pomeriggio di festa si è trasformato in tensione nel cuore del Lucca Comics & Games. Sabato sera i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente a Torino e con precedenti penali, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato bloccato in via San Girolamo dopo aver cercato di sottrarre delle figurine a un gruppo di giovani visitatori e aver reagito con spintoni e minacce ai militari che lo stavano fermando.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, poco prima delle ore 19.30 i ragazzi avevano segnalato ai militari la presenza di un individuo sospetto. Alla vista della pattuglia, il 38enne ha cercato di allontanarsi rapidamente, riponendo alcuni oggetti in un marsupio. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato immobilizzato con l’aiuto di una pattuglia della Polizia di Stato e di un equipaggio dei carabinieri, che lo ha condotto in caserma al Cortile degli Svizzeri.

Le indagini hanno poi permesso di collegare l’arrestato a un altro episodio avvenuto circa due ore prima, sulle mura urbane. Intorno alle 17.20, tre adolescenti di 15 anni erano stati avvicinati da tre uomini che, fingendo di vendere cartoline raffiguranti personaggi “anime”, li avevano convinti a mostrare il portafogli. Con un gesto rapido, i malviventi erano riusciti a sottrarre 40 euro in contanti prima di dileguarsi tra la folla. Quando, poco dopo, i ragazzi si sono imbattuti di nuovo nello stesso gruppo in via San Girolamo, hanno guadagnato tempo fino all’arrivo dei carabinieri.

Due dei tre sospetti sono riusciti a fuggire, mentre il terzo — il 38enne torinese — è stato arrestato. L’uomo, trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Lucca, è in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per identificare gli altri due complici.