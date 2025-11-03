Pino Torinese diventa set internazionale: girate in città le scene del film svedese "The Trip to Piedmont"

Pino Torinese torna protagonista sul grande schermo. Nei giorni 22, 23 e 24 ottobre la città ha ospitato parte delle riprese di "The Trip to Piedmont", lungometraggio svedese diretto da Alexandra-Therese Keining e prodotto dalla storica casa di produzione scandinava SF Studios, con il supporto esecutivo della torinese LUME.

Le scene girate a Pino si sono svolte lungo la Panoramica, nella zona di via dei Colli. Il film, sostenuto da Film Commission Torino Piemonte e realizzato grazie al contributo del FESR 2021-2027 – Bando "Piemonte Film Tv Fund", è interamente ambientato in Piemonte e tocca alcune delle località più suggestive della regione. La presenza della troupe a Pino rientra infatti nell’accordo tra il Comune e la Film Commission, che da tempo inserisce il territorio nella rete regionale dedicata all’accoglienza delle produzioni audiovisive.

Il cast riunisce alcuni dei nomi più noti del cinema svedese – tra cui Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman e Kajsa Ernst – insieme a Peter Haber, Peter Dalle e a diversi attori italiani, tra cui Paola Sambo, Tommaso Basili, Federico Scribani, Laura Martinelli, Michela Fattorin, Aldo Rendina, Ettore Belmondo, Alessandro Giallocosta e Lorenzo De Pasquale. Una produzione europea che porta con sé un ritorno di immagine e di valorizzazione territoriale non solo per Pino, ma per l’intero Piemonte.

Un viaggio, quattro amici e una storia di rinascita

"The Trip to Piedmont" racconta il viaggio di quattro amici, appena entrati in pensione, che decidono di raggiungere l’Italia per aiutare una di loro, Eva, a sistemare le pratiche legate all’eredità di un uliveto. Quello che doveva essere un semplice soggiorno si trasforma presto in un percorso personale e collettivo, tra paesaggi, ricordi e nuove consapevolezze: un film che alterna leggerezza, emozione e riflessione, con il fascino delle colline e della luce italiana come cornice narrativa.

Le parole dell'Amministrazione

La sindaca di Pino Torinese, Alessandra Tosi, commenta: "Pino Torinese è un luogo ideale per girare un film, perché unisce la bellezza delle nostre colline alla vicinanza con la città. Offriamo paesaggi naturali suggestivi e spazi curati che si prestano bene ad ogni tipo di ripresa. È un territorio accogliente, vivibile e ricco di scorci che raccontano la nostra identità. Siamo felici che queste caratteristiche abbiano portato la produzione a scegliere anche Pino come location".

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura, Elisa Pagliasso:"Il cinema è un linguaggio universale capace di avvicinare le persone e di generare curiosità e partecipazione. La presenza di una produzione internazionale a Pino rappresenta anche un arricchimento culturale per la cittadinanza, che può riscoprire il valore dei propri luoghi attraverso uno sguardo nuovo. È un segnale positivo per la crescita culturale della comunità e per il rafforzamento del legame tra arte, territorio e identità locale".

Uscita nelle sale prevista nel 2026

"The Trip to Piedmont" è prodotto da Jonathan Ridings e Jon Nohrstedt per SF Studios, in coproduzione con SVT e Film i Väst, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e del Fondo FESR. L'uscita nelle sale svedesi è prevista nel 2026, mentre non è ancora stata annunciata una distribuzione italiana.