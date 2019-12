Food Delivery, Grimaldi (LUV): "Bene l’indagine della Procura, l'avevamo chiesta a gran voce"

“Ci tengo però a rivolgere ancora un appello all’Assessora Chiorino” – prosegue Grimaldi: - “sappiamo che il decreto ministeriale sui rider non è stato così coraggioso da vietare l’uso del cottimo in questi rapporti di lavoro. Tuttavia, dal novembre del 2018 il Piemonte dispone di un emendamento che, nelle Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, vieta la retribuzione a cottimo per ‘le prestazioni dei lavoratori che svolgono, anche attraverso piattaforme digitali, il servizio di consegna a domicilio’, per motivi di sicurezza sul lavoro. È il momento di fare in modo che questa norma sia pienamente applicata e i controlli siano svolti in accordo con le autorità competenti e gli ispettorati del lavoro”.