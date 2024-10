Nichelino, conto alla rovescia per la prima edizione della mostra del disco

A Nichelino il conto alla rovescia sta per terminare: sabato 19 e domenica 20 ottobre è in programma la prima edizione della Mostra del disco, occasione da non perdere per chi ama soprattutto il vintage e i vecchi vinili.

Dischi a 33 e 45 giri, oltre ai vecchi vinili

La kermesse, che sarà ospitata presso il centro commerciale I Viali, vedrà infatti in esposizione dischi a 33 e 45 giri, che una volta erano la normalità, anche se per i giovani di oggi sembra di parlare di preistoria. Ma spazio anche alle audiocassette, a cd e dvd da collezione, oltre ai vecchi dischi in vinile. Organizzata da Ganzo! Eventi Culturali, saranno oltre 25 mila i dischi e cd a disposizione, per i gusti e le tasche di tutti.

Appuntamento non solo per collezionisti

Collezionisti, amanti della musica, ma anche semplicemente curiosi, oltre a poter acquistare pezzi rari, potranno scambiare o vendere i propri dischi agli espositori presenti, che arriveranno da tutta Italia a Nichelino. L'ingresso è gratuito e gli orari della mostra saranno dalle 10 alle 19 sia sabato che domenica.

Difficile, per coloro che saranno presenti, non tornare a casa senza qualche cimelio d'epoca, che soprattutto agli over 50 consentirà di fare un tuffo nel passato.