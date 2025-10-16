Il Comune di Grugliasco verso il riconoscimento della Palestina: mozione in discussione lunedì 20

Grugliasco verso il riconoscimento della Palestina: il prossimo lunedì 20 ottobre, il Consiglio Comunale voterà la proposta di mozione a prima firma Emanuela Guarino che chiede alla Giunta di promuovere verso il Governo il riconoscimento dello Stato di Palestina. "Il Consiglio Comunale di Grugliasco riconosce lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa", si legge nella prima parte della proposta di mozione, sostenuta oltre che dal PD anche dai gruppi Progetto Grugliasco, Moderati, Grugliasco al Centro, GruOn, Grugliasco Democratica, Gru Ecologista e Gruppo Misto di Minoranza.

Nel frattempo, questa sera, il Comune ha organizzato un presidio per la pace alle ore 19 in Piazza 66 Martiri, insieme agli istituti scolastici del territorio, i commercianti, l'Anpi Grugliasco e la Consulta Antifascista. "In questi giorni in cui gli occhi del mondo sono puntanti sul Medio Oriente e sugli accordi di pace recentemente firmati, sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce e la nostra presenza" - hanno dichiarato il Sindaco Emanuele Gaito e la Vicesindaca Elisa Martino.

Oltre alla richiesta di riconoscimento dello stato di Palestina, lunedì il Consiglio Comunale di Grugliasco discuterà anche se esporre lo striscione "R1PUD1A" dal Comune, come hanno fatto altre istituzioni in tutta Italia che hanno aderito alla campagna di Emergency, e se intitolare un luogo pubblico di Grugliasco alle Vittime di Gaza e della Cisgiordania, come richiesto dai consiglieri del gruppo Grugliasco Democratica.