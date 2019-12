Tra X Factor e "stanchezza", il talento di Comete arriva a brillare nel cielo di Torino

Ha appassionato i telespettatori, ma ha anche diviso i social (e i giudici) per le sue dichiarazioni legate alla "stanchezza". In ogni caso, è uno dei volti e dei talenti che rimarranno più impressi dell'edizione 2019 di X Factor, il talent che va in onda ogni settimana su Sky.

E domani, 10 dicembre alle 18, Eugenio Campagna (in arte "Comete") si esibirà a Torino dopo essere stato eliminato in semifinale, a un passo dall'evento conclusivo che sarà trasmesso in diretta giovedì sera. L’appuntamento è presso la filiale Intesa Sanpaolo di via Monte di Pietà 32. Ma già dalle 17 sarà possibile accedere alla vicina Area X da via S. Francesco 12 e provare le esperienze di realtà virtuale di questo innovativo spazio da poco inaugurato e dedicato alla cultura della protezione. Per partecipare alla serata, gratuita e aperta al pubblico, è necessario registrarsi sul sito www.intesasanpaolo.com.

Dopo l’avvio a Parma e le tappe di Padova, Caserta, Palermo, Prato e Torino, la finalissima si svolgerà a Milano il 13 dicembre, nella filiale di piazza Cordusio.

Tra le novità di questa edizione, lanciata nel corso del programma, il progetto di ecosostenibilità Sounds Green. L’albero è vita, che Intesa Sanpaolo ha ideato con l’obiettivo di piantare 40.000 alberi e favorire il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane. Tutti possono sostenere il progetto con donazioni a partire da 1 euro attraverso For Funding.it, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo. Al termine della raccolta, per ogni albero donato, Intesa Sanpaolo ne donerà altri due.