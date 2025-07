In coda dall’alba per finire sotto il palco: a Torino è Mengoni mania

Asciugamani, bottiglie d’acqua, un angolo di ombra (se possibile) e tanta, tanta pazienza. A più di 12 ore dall’inizio del concerto, a Torino è già scoppiata la Mengoni-mania.

Il musicista romano sarà infatti sul palco questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino. E come per le grandi occasioni che si rispettano, si ripete il rito dell’assedio.

Decine di persone in attesa



Sono già decine e decine le persone che sono arrivate all’alba (se non prima) per guadagnarsi i posti migliori. Si sono accomodati dietro le transenne e occupano buona parte di via Filadelfia, già chiusa al traffico delle auto e con il passaggio consentito solo ai pedoni. Una fila di transenne delimita invece la zona cui possono accedere solo le persone munite di biglietto: pronte ad attendere ore e ore di coda pur di vedere il proprio idolo da vicino.

Per fortuna, in questi giorni l’aria fresca rende meno difficile l’attesa sotto il sole. Ma di certo, una grande dimostrazione d’amore per una delle voci più talentuose del panorama musicale italiano.