Domani migliaia di agricoltori in centro a Torino con i loro trattori: ''Bôgia Piemunt: il tuo futuro siamo noi''

Migliaia di agricoltori provenienti da tutte le province del Piemonte, da nord a sud, scenderanno in piazza a Torino domani, mercoledì 11 dicembre, dalle ore 10, al motto di ''Bôgia Piemunt: il tuo futuro siamo noi!''.

Sfileranno con i loro trattori per le vie del centro, partendo da piazza Vittorio Veneto, percorrendo via Po ed arrivando in piazza Castello per chiedere a gran voce alla Regione un’altra velocità per l’agricoltura piemontese.

Insieme agli agricoltori ci saranno il presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, il Delegato Confederale, Bruno Rivarossa, l’intera Giunta di Coldiretti Piemonte e tutti i direttori delle federazioni provinciali. Per Coldiretti Torino ci saranno il presidente Fabrizio Galliati e il direttore Michele Mellano.