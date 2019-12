Cibo e Intercultura: il Camerun protagonista dell'evento di chiusura di “Ricette del Dialogo”

Un vecchio detto Arabo dice: “Non conosci realmente una persona finché non mangi con lei”. Lo scorso lunedì, presso il Cookin’ Factory a Torino, si è concluso il progetto Le ricette del dialogo, partito due anni fa e finanziato da AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) di cui LVIA ne è capofila. Dal partenariato con SlowFood, Colibrì, Renken, ASBARL, Panafricando, Regione Piemonte, Città di Torino, l’iniziativa nasce “dall’idea di conciliare e di usare il cibo come strumento di dialogo tra persone di diverse origini e provenienza”, afferma la vicedirettrice di Panafricando Lucia Forte. Nel corso degli anni sono stati coinvolti ben quindici Paesi diversi e cuochi di diverse nazionalità. Il Console onorario di Danimarca, Federico Daneo, è stato ospite alle diverse attività e si è appassionato al progetto.