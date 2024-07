Operazione antidroga alle prime luci dell'alba: arrestate due persone nel Torinese

Operazione antidroga alle prime luci dell'alba.

I carabinieri della compagnia di Rivoli, supportati dalle forze di polizia Albanesi e Spagnole, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, a carico di soggetti di nazionalità albanese dediti al traffico di stupefacenti.

Nel corso delle attività è stata sequestrata ai fini della confisca un’autovettura provento di attività illecita.

Gli arresti, disposti dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, sono stati effettuati in Italia nelle provincie di Torino e Terni, e in Albania e Spagna, attivati dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

L’attività di indagine, condotta tra marzo 2021 e giugno 2022, ha consentito di accertare l’esistenza di un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, crack, hashish e marijuana), mediante l’approvvigionamento di droga nell’area ovest della Città Metropolitana di Torino e prediligendo lo smercio nelle primissime ore del mattino direttamente al domicilio degli acquirenti, con il chiaro intento di eludere eventuali controlli delle Forze dell’Ordine.

Inoltre, dai riscontri dei Carabinieri è emerso che due degli indagati, entrambi giardinieri, avrebbero sfruttato la loro attività lavorativa al fine di spacciare sostanza stupefacente, talvolta nascondendola all’interno di vivai o di singole piante. In altre circostanze, un loro complice avrebbe garantito il cosiddetto servizio di delivery della sostanza stupefacente nei giorni di festività particolari, consegnandola direttamente a casa dei clienti.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno potuto certificare complessivamente 456 cessioni di droga sia nel capoluogo piemontese che nei comuni di Alpignano, Collegno, Grugliasco, Rivoli e Settimo Torinese, eseguendo 5 arresti in flagranza di reato, numerose segnalazioni amministrative per gli assuntori, sequestrando 17.5 kg di sostanza stupefacente tra cocaina, crack, hashish e marijuana.

Sono in corso i rintracci di altre tre persone all’estero, a cura dei collaterali albanesi e spagnoli, sotto coordinamento di Direzione centrale per i servizi antidroga e servizio per la cooperazione internazionale di polizia.