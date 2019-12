Può capitare che quando ti trovi al lavoro tu possa sentire una mancanza di concentrazione in ciò che stai facendo. Insomma, ti senti distratto, non vedi l’ora che finisca la giornata, e al contempo stai pieno di commissioni da fare ma non riesci a portarle a termine perché hai perso del tutto la concentrazione sul lavoro.

Questa situazione può essere molto frustrante, anche perché essere concentrati è necessario per riuscire ad ottenere dei risultati tangibili, per portare a termine i propri compiti, e se si lavora come liberi professionisti per portare maggior introiti possibili alla propria attività.

Se senti di perdere spesso il filo del discorso, se vedi che spesso sei distratto e non riesci a combinare niente, allora questa è la guida adatta alle tue esigenze.

Infatti, andremo a vedere insieme come lavorare con la giusta concentrazione!

Lavorare concentrati: creati il giusto ambiente lavorativo

Come spiega anche Andrea Giuliodori nel suo blog efficacemente.com , spesso le distrazioni provengono dal disordine, da un ambiente di lavoro eccessivamente caotico, dall’estrema vicinanza ad altri colleghi, magari anche un po’ chiacchieroni.

Per non perdere la concentrazione, dunque il consiglio è di:

Mantenere sempre in ordine la tua scrivania (eliminando tutto il superfluo)

Cerca di crearti un angolo di pace, chiedendo gentilmente ai tuoi colleghi di non disturbarti mentre stai lavorando , ma solo nelle pause prestabilite

Metti il computer in modalità lavoro . Ossia negati volontariamente l’accesso a social network e siti d’intrattenimento, e disattiva le notifiche e-mail, WhatsApp web e Skype.

Una volta che ti sarai creato il giusto ambiente di lavoro, vedrai che sarà molto più semplice riuscire a lavorare con maggiore concentrazione e senza distrazioni inutili.

Smartphone, e-mail e messaggi? In un orario prestabilito

Quando perdiamo la concentrazione per ritornare lucidi sul lavoro che stavamo svolgendo ci voglio circa 20 minuti. Quindi ogni volta che ti distrai in realtà non stai perdendo un minuto per leggere una mail, ma sta perdendo venti minuti di preziosa concentrazione.

Per questo motivo, a meno che il tuo lavoro non consista nel rispondere a telefonate ed e-mail, dovresti mettere il tuo smartphone in modalità silenziosa, e leggere messaggi e e-mail solo ad orari prestabiliti.

Ad esempio: inizi a lavorare alle 8, puoi scegliere di impostare una pausa dalle 10:00 alle 10:15. In quel quarto d’ora puoi controllare telefonate, e-mail, messaggi e persino le notifiche sui social network.

Anche se perderai quindici minuti in pausa, avrai comunque lavorato due ore piene e con la giusta concentrazione!

Programma dunque la tua giornata lavorativa con almeno due ore di lavoro consecutive e quindici minuti di pausa. In questo modo, sarai più produttivo e riuscirai a non perdere la concentrazione ogni due minuti per colpa di un messaggio o di una notifica.

Cerca di mantenerti in forma per lavorare meglio e più concentrato

Può sembrare banale ma la locuzione latina “mens sana in corpore sano” è una massima che dovresti tenere sempre presente se vuoi ottenere dei buoni risultati a lavoro.

Se ogni sera esci, mangi pesante, la mattina ti alzi 5 minuti prima di andare a lavorare, la notte dormi poche ore ecc…Non vivi una vita sana, e inevitabilmente anche la tua mente ne risente, portandoti a deconcentrarti facilmente.

Quindi per evitare di deconcentrarti e incorrere in spiacevoli mal di testa o attacchi di sonno, ti consiglio di dedicarti anche al benessere del tuo corpo.

Fare palestra, alzarsi presto la mattina per dedicarsi alla corsa o allo yoga, mangiare in modo sano sono tutte preziose abitudini che non solo ti rendono più concentrato sul lavoro, ma ti aiutano anche a stare meglio.

Naturalmente, non devi negarti ogni piacere, ma semplicemente trovare un equilibrio. Ad esempio, uscire una volta durante la settimana lavorativa, bevendo e facendo baldoria, non ti “uccide”, ma farlo tutte le sere inevitabilmente influisce sul tuo rendimento.

Quindi cerca un equilibrio tra vita sana e divertimento per riuscire a mantenere anche una maggiore lucidità sul piano lavorativo.

Organizzati il lavoro prima d’iniziare la tua giornata

Spesso il lavoro può essere molto stressante specie se ci sono milioni di commesse a cui porre attenzione. Se sei sobbarcato d’impegni, il modo migliore per riuscire a non perdere la concentrazione e rimanere con tanti lavori incompleti è organizzarti!

Quindi prima di metterti al lavoro segna quali sono le attività più urgenti, ossia quei lavori che vanno conclusi e consegnati al più presto.

Dopo di ché nella tua personale scaletta continuerai a segnalare i lavori con carattere di media urgenza, e infine quelli che devono essere iniziati, ma che si possono completare con più calma.

Con una scaletta delle urgenze riuscirai a:

Lavorare più concentrato perché avrai dinanzi a te del lavoro urgente da fare, quindi non ti adagerai sugli allori

Potrai completare subito i lavori che hanno una priorità rispetto agli altri, senza perdere tempo in attività che potrebbero rivelarsi al momento inutili

Ottenere maggiori risultati a fine giornata, perché a mente fresca (ossia appena arrivi a lavoro) avrai affrontato i compiti più complessi , mentre solo verso la fine della giornata lavorativa (quando sei naturalmente più stanco), ti sarai occupato dei compiti più semplici.

5 consigli in sintesi per lavorare meglio e più concentrati

Per chiudere quest’articolo e rivedere in breve i concetti che ti ho già espresso, voglio darti 5 pillole finali per aiutarti a lavorare sempre concentrato:

Mantieni sempre pulita, ordinata ed essenziale la tua postazione di lavoro Non farti distrarre da: social network, notifiche di messaggi e e-mail, telefonate poco importanti Mantieniti in forma, fai esercizio fisico, cerca di condurre uno stile di vita sano Crea una scaletta con i lavori più urgenti da consegnare e quelli meno impellenti Cerca di crearti dei momenti di pausa, anche ogni due o tre ore di lavoro, per riuscire a ritrovare la concentrazione e ricaricare le batterie.