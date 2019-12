MISE: sono online 5 nuovi bandi pubblici

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ente responsabile della valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo, ha pubblicato cinque bandi il cui valore totale ammonta a circa 50 milioni di euro. I beneficiari del bando in oggetto sono, imprese di micro, piccola e media dimensione, start-up, università ed enti di ricerca, il requisito fondamentale per qualsiasi richiedente è l’obbligo di avere sede legale e operativa in Italia.

Prospetto dei principali elementi relativi alle 5 procedure di concessione dei finanziamenti:

• Brevetti+ , stanziati 21,8 milioni di euro a cui si potranno aggiungere le risorse del PON Imprese e Competitività a favore di iniziative presenti nelle regioni meno sviluppate. Il finanziamento dev’essere destinato all’acquisto di servizi specialistici che favoriscono la capacità innovativa e competitiva delle imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti a livello nazionale e internazionale.

Chi sono i beneficiari? Possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative, quest’ultime sono riservate il 15% delle risorse stanziate.

Data inizio: Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia dal 30 Gennaio 2020 fino ad esaurimento delle risorse.

• Disegni +4 , stanziati 13 milioni di euro.

L’incentivo viene concesso per l’acquisto di servizi specialistici esterni finalizzati alla valorizzazione a allo sfruttamento economico di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dall’1 gennaio 2018.

Chi sono i beneficiari? La somma di denaro stanziata, ha lo scopo di sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e medie imprese italiane.

Data inizio: Le domande di concessione devono essere presentate e ad

Unioncamere dal 27 febbraio 2020 fino a esaurimento delle risorse.

• Marchi+3, stanziati 3,5 milioni di euro.

Il finanziamento viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali

Chi sono i beneficiari? Possono partecipare al bando imprese italiane di micro, piccola e media dimensione.

Data inizio: Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 30 marzo 2020 e fino a esaurimento delle risorse.

• Bando PoC (Proof of Concept), stanziati 5,3 milioni di euro

Il bando viene indetto con per finanziare programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti Proof of Concept, con lo scopo d’innalzarne il livello di maturità tecnologica.

Chi sono i beneficiari? Il bando è dedicato esclusivamente per le invenzioni brevettate da università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Data inizio: Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020.

• Bando Utt , stanziati 7,555 milioni di euro, di cui 555 mila di cofinanziamento da parte del Ministero della salute.

Vengono finanziati progetti per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico con lo scopo di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese.

Chi sono i beneficiari? Possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Data inizio: Le domande di concessione devono essere presentate alla DGTPI-UIBM dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020.

Avviare e Investire in progetti innovativi, è il punto di partenza per la ripresa dell’economia del notato territorio, come dichiarato dal MiSE, l’obiettivo dei bandi è di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo Italiano anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale dei marchi e dei brevetti industriali.