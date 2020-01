Smog, i ciclisti attaccano Appendino: "Sei arrabbiato perché domani ti bloccano l'auto? Ecco, anche noi"

"Sei arrabbiato perché domani ti bloccano l'auto? Ecco, anche noi". Inizia così il lungo comunicato con cui la consulta della mobilità ciclistica e della moderazione del traffico di Torino spiega perché le limitazioni previste non piacciono nemmeno a chi va su due ruote.

"Perché siamo arrabbiati? - scrivono i ciclisti - Noi in bici dovremmo essere contenti se ci sono meno auto in giro, no? No. Perché non è un giorno o una serie di giorni con un po’ di auto bloccate a cambiare davvero la situazione. Le serie di dati riportate dal Comitato Torino Respira ci dimostrano che in realtà i blocchi, così come sono gestiti ora corrispondono a una chiusura della stalla quando i buoi sono scappati. Quindi perché siamo arrabbiati? Perché da anni ci battiamo per un cambiamento di mobilità, e quindi di mentalità, che richiede tempo, progettazione, sperimentazioni vere, basate su dati raccolti con metodi scientifici".

"Chi usa la bici quotidianamente lo fa per andare a lavoro, per portare i figli a scuola, per fare la spesa, raggiungere impegni, appuntamenti e ha bisogno di spostarsi in modo efficiente. Siamo consapevoli delle difficoltà di una persona che da un giorno all'altro scopre che domani non potrà spostarsi come aveva previsto e deve riprogrammarsi la giornata, probabilmente costretta a rinunciare a qualcosa. Quello che vorremmo dalle istituzioni è uno sforzo ben strutturato per indirizzare le persone verso modi di muoversi che siano meglio organizzati e meno inquinanti per proteggere la salute di tutti, fisica e mentale. I blocchi temporanei portano le persone a pensare di dover comprare un’auto nuova che, per qualche anno, non sarà bloccata, alimentando una spirale consumistica che, ormai ci sembra chiaro, sta portando il pianeta verso il collasso totale".