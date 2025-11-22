Caso di scabbia al Cpr: "Situazione sanitaria tutt'altro che sotto controllo"

Un 25enne ivoriano, trattenuto al CPR di Torino, è stato trasferito nel carcere delle Vallette dopo aver avuto un episodio di agitazione durante una visita medica. L’udienza di convalida dell’arresto, prevista per oggi, è stata rinviata perché il giovane è stato messo in isolamento per sospetta scabbia. Il suo legale attende la documentazione medica.

Sul caso è intervenuta la presidente del gruppo consiliare in Regione di Alleanza Verdi e Sinistra Alice Ravinale. Un episodio che, secondo la consigliera, "conferma che la situazione sanitaria nel Centro è tutt'altro che sotto controllo, nonostante le rassicurazioni di Prefettura e ASL intervenute dopo la sentenza di Corte d'Appello che ha liberato un signore con patologie croniche che nel CPR non poteva ottenere le cure dovute. Solleciterò con un'interrogazione la Giunta sul punto, per far sì che il diritto alla salute delle persone trattenute in corso Brunelleschi sia pienamente rispettato."

"Lo stesso Consiglio di Stato - continua Ravinale - ha sottolineato che gli attuali capitolati d'appalto per la gestione dei CPR sono assolutamente carenti dal punto di vista di sanitario. Ci aspettiamo che l'assessore Riboldi intervenga per assicurarsi sulle condizioni di salute delle persone trattenute a fronte del possibile contagio da scabbia con la medesima solerzia e decisione con cui è intervenuto per condannare le scritte sui muri dell'Asl di via San Secondo contro il CPR".

Figlio di un noto accademico ivoriano rifugiato per motivi politici negli Stati Uniti, il ragazzo teme un rimpatrio forzato e ha annunciato che chiederà asilo politico una volta libero, in quanto teme di essere usato in terra ivoriana come ricatto contro il padre.