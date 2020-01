2019 da record per il turismo a Torino, Appendino:"+6,6% rispetto al 2018"

2019 da record per il turismo a Torino. Gli arrivi totali (1.481.607 persone) sono aumentati del +6,6% rispetto al 2018 (1.389.741), del +21,5% rispetto al 2016 (1.218.906) e del +37% rispetto al 2015 se si prende in considerazione il solo mese di dicembre (127.637 vs 93.164).

A fornire i numeri la sindaca Chiara Appendino, sulla sua pagina Facebook, che commenta: ”Ho sempre sostenuto, ancor prima della campagna elettorale, che Torino aveva un enorme potenziale ancora inespresso e questi numeri lo dimostrano ampiamente”.

“Il comparto ricettivo alberghiero -continua la prima cittadina - ed extra-alberghiero tira, la città attrae sempre più visitatori e, quindi, nuovi investimenti con ricadute positive economiche ed occupazionali anche nel commercio e nella ristorazione”.

Tra gli appuntamenti del 2020, ricordati da Appendino, Torino capitale del Cinema e le finali di Nations League di Pallavolo. “Dal 2021 Torino sarà capitale mondiale del Tennis per 5 anni ospitando le Atp Finals, torneo nel quale si scontrano gli 8 giocatori più forti al mondo” conclude la sindaca.