Nuovo Polo sanitario di Venaria: lunedì apre il Poliambulatorio

Lunedì mattina, 13 gennaio, il Poliambulatorio specialistico di Venaria inizia la propria attività nel nuovo Polo sanitario di via Don Sapino.

Prosegue così il trasferimento dei servizi presenti a Venaria nella nuova struttura dell’Asl To3, secondo il cronoprogramma stabilito: nelle scorse settimane erano stati spostati dalla vecchia sede di via Silva i servizi amministrativi, gli uffici e i servizi distrettuali, quindi le Cure domiciliari e il punto unico di accoglienza socio-sanitario.

Una volta completate le opere viarie, in particolare la strada di accesso principale e i parcheggi, è ora dunque possibile attivare i servizi direttamente rivolti ai cittadini. Dopo il Poliambulatorio specialistico sarà la volta degli ambulatori di Psicologia e Neuropsichiatria Infantile e delle attività consultoriali. Successivamente si procederà con le altre attività sanitarie attualmente situate in piazza Annunziata: il Punto di primo intervento, la Radiodiagnostica, il Day Hospital e la degenza.

In questa fase, invece, il Cup e il Centro prelievi rimarranno in funzione nella sede di via Zanellato.