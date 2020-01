Carmagnola, al via il corso di formazione in collaborazione con la Fondazione Opera Pia Cavalli

La Fondazione Opera Pia Cavalli Onlus, nell’attività di promozione del progetto Fondazione di Comunità Carmagnola, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Comune di Carmagnola, la Consulta Giovanile e l’Informagiovani e Lavoro organizza un corso di formazione in preparazione ai concorsi pubblici per istruttori amministrativi di categoria C. Si è optato per la strutturazione di questo corso per offrire un servizio di formazione rivolto a chi intende intraprendere una carriera professionale presso gli Enti Pubblici, per i quali si è aperta nuovamente la possibilità di assumere attraverso concorso, dopo anni di blocco assunzionale.