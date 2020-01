Mercoledì Veg: oggi prepariamo la coppa detox con kiwi, fiocchi d'avena, mirtilli e scaglie di cocco

Inizia l’anno e, per dare seguito ai buoni propositi alimentari, nulla è meglio di questa ricetta! Una colazione ricca di fibre e ad alto contenuto di vitamina C che sfrutta le proprietà dei nostri kiwi unendole a quelle dei nostri mirtilli, dei fiocchi d’avena e delle scaglie di cocco. Un valido aiuto per iniziare la giornata facendo il pieno di energia e vitalità

Ingredienti per 2 porzioni:

• 2 kiwi (verdi)

• 50 g di mirtilli

• 100 g di fiocchi d’avena

• 1 tazza e 1/2 di latte vegetale (meglio se di soia o mandorla)

• 20 g di scaglie di cocco

• 30 g di noci