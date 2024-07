Tragedia sfiorata sul Lungo Po e Vanchiglietta: alberi sradicati dal vento e tronchi in strada [FOTO]

La situazione più critica si registra ancora in corso Brianza, dove all'angolo con via Oropa un grosso albero è caduto nel controviale centrale, sfondando completamente il tettuccio di una ypsilon parcheggiata sotto.

Questa mattina c'era un viavai di residenti e curiosi, diretti al vicino mercato di corso Chieti, che immortalavano con i cellulari le grosse radici dell'albero ed i tronchi. Avrebbe potuto essere una strage, ma fortunatamente nella macchina e in strada non c'era nessuno, al momento del crollo.

Anche in corso Belgio 54, ieri sera, il vento ha sradicato un grosso albero: la pianta non è collassata al suolo perché si è incastrata nei fili del tram. Ora è stata tagliata e restano delle cataste di legna da portare via.

Situazioni analoghe si registrano anche sul Lungo Po Michelotti, dove all'altezza del parco giochi davanti al Motovelodromo il maltempo ha tranciato di netto due grossi tronchi, che ora occupano trasversalmente la ciclopedonale. Anche al parco giochi di piazza Desiderato Chiaves pioggia e vento hanno provocato la caduta di alcuni rami.

Lo Russo:

"A Torino - ha detto questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di To Radio - c'è stato un nubifragio impressionante, che ha tirato giù alcuni alberi anche in corso Belgio" . "Ricordo - ha aggiunto - quando negli scorsi mesi avevo firmato un'ordinanza per l'abbattimento di questi ultimi: se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sull'operazione, auspico che ieri abbia capito effettivamente che queste cose sono da fare. È andata bene che (in corso Belgio e Brianza ndr) non sono state coinvolte persone, ma poteva non essere così".