Dodici bottegai si candidano per il progetto "CasaBottega"

Le candidature sono ancora aperte a creativi e artisti che vogliono aprire uno spazio nel quartiere. Entro il 17 febbraio 2020 sarà possibile presentare la propria candidatura via mail all’indirizzo casabottegatorino@gmail.com. Ogni candidatura dovrà proporre un programma di azioni culturali e di innovazione civica, oltre a garantire l’apertura alla cittadinanza dello spazio interessato. Al termine del bando, una commissione decreterà i vincitori che avranno accesso a un contributo a fondo perduto fino a 7.000 euro per l’avvio della propria attività.

A seguito delle numerose richieste ricevute, per rispondere più facilmente alle domande, per spiegare meglio il senso del progetto e chiarire alcuni punti del bando, consultabile sul sito https://www.viabaltea.it/casabottega, è aperto uno sportello in via Baltea 3 ogni martedì alle 18.00, consigliato a chiunque volesse partecipare al bando.

Per chi volesse mettere a disposizione un proprio spazio in affitto per ospitare gli artisti del progetto, c’è ancora la possibilità di farlo via mail o direttamente allo sportello. Si cercano spazi su piano strada non solo commerciali, ma abitati, vissuti, aperti e accessibili a tutto il quartiere e a tutta la città.