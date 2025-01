Dopo le feste, Consiglio Regionale Piemonte "fermo" ancora 2 settimane: minoranza all'attacco

"Nell'ultima riunione dei capigruppo prima delle festività – sottolinea Nicco – all’unanimità dei presenti e senza nessuna obiezione si è deciso che in questa settimana non sarebbe stato convocato alcun Consiglio. E che in occasione della capigruppo prevista per giovedì prossimo 9 gennaio ci saremmo confrontati per definire l’ordine dei prossimi lavori d’aula, finalizzati all’approvazione del bilancio previsionale 2025".