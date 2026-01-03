Nicola Lagioia vince la Prima Sezione del Premio Letterario Lions

Svelato il vincitore della prima sezione della settima edizione del “Premio Letterario Lions – Natalia Ginzburg”. Si tratta di Nicola Lagioia per la prefazione a “Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi, Einaudi.

La Prima Sezione della VII edizione del Premio Letterario Lions, dedicata alle migliori prefazioni pubblicate nell’ultimo anno, ha il suo vincitore.

La Giuria – presieduta dal professor Mario Barenghi, docente all’Università degli Studi Milano-Bicocca, e composta da Loretta Marchi, Gianna Canni’, Antonella Cavallo, Fabio Barricalla, Giuseppe Monticone e Mario Rivera – ha annunciato l’esito della selezione.

A ottenere il riconoscimento è Nicola Lagioia, scrittore, conduttore radiofonico e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017 al 2023. Lagioia è stato premiato per la prefazione alla riedizione del celebre libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato da Einaudi. Altri autori finalisti che erano in concorso erano Daniela Brogi, per la sua prefazione a "La vagabonda" di Colette edito da L’Orma ed Emanuele Trevi per la sua prefazione a Vittorio Sereni, "Gli immediati dintorni. Primi e secondi" edito da Il Saggiatore.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 30 maggio 2026 a Torino, presso la sede del Polo del ’900, partner del Premio Letterario Lions, luogo simbolico della cultura e della memoria civile.

Intanto resta aperta fino al 20 gennaio 2026 la partecipazione alle altre due sezioni del concorso, rivolte agli studenti dei licei e degli istituti superiori d'Italia:

Seconda Sezione , dedicata alle prefazioni a un’opera di Natalia Ginzburg

, dedicata alle prefazioni a un’opera di Terza Sezione, riservata a lavori multimediali ispirati ai testi della stessa autrice

Un’edizione che conferma la volontà del Premio Lions di valorizzare non solo la scrittura, ma anche la capacità critica e interpretativa, premiando chi sa illuminare un’opera attraverso il delicato e fondamentale esercizio della prefazione.

Per info: www.lionsclubnizzacanelli.it/service/premio-letterario-lions