Parole e Musica: fino al 25 gennaio iscrizioni per l'edizione 2026 del Premio Gianmaria Testa

È aperto il bando per la sesta edizione del Premio Gianmaria Testa – Parole e Musica, promosso e organizzato dal Comitato Moncalieri Cultura con Produzioni Fuorivia, con il contributo della Regione Piemonte e della Città di Moncalieri, nell’ambito del Festival Moncalieri Legge.

Ricordando Gianmaria Testa

Un appuntamento che in pochi anni ha saputo diventare punto di riferimento per i giovani cantautori italiani e internazionali, un riconoscimento dedicato alla memoria e all’eredità artistica di Gianmaria Testa, poeta in musica capace di raccontare con profondità e leggerezza le fragilità del mondo contemporaneo.

Il Premio Gianmaria Testa nasce per valorizzare la scrittura musicale come forma d’arte, per scoprire e promuovere nuove voci che sappiano coniugare parola e melodia, nel segno di un’autenticità che attraversa le generazioni.

Candidature entro il 25 di gennaio

Possono partecipare autori e compositori under 38 di qualsiasi nazionalità, presentando uno o due brani inediti (o pubblicati da non più di sei mesi alla data d’iscrizione). Le candidature dovranno essere inviate entro il 25 gennaio 2026 all’indirizzo premiogianmariatesta@moncaliericultura.it, seguendo le modalità indicate nel regolamento disponibile su www.visitmoncalieri.it e www.premiogianmariatesta.it.

Il Gran finale alle Fonderie Limone

Una giuria d’eccezione, composta da protagonisti del mondo musicale e culturale italiano, sarà chiamata a selezionare i cinque finalisti che si esibiranno dal vivo nella serata finale di lunedì 9 marzo 2026 alle Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri.

Presidente di giuria sarà Paola Farinetti (Produzioni Fuorivia), affiancata da Paolo Lucà (Folk Club Torino), Sara Potente (Numero Uno / Sony Music), Stefano Senardi (discografico), Fabio Sgaravato (The Saifam Group), i discografici Enzo Vizzone e Emanuele Sparta, Annarita Masullo (The Goodness Factory), Fabrizio Gargarone (Hiroshima Mon Amour) e Joe Barbieri (cantautore).



Nel corso della serata, i finalisti presenteranno il proprio brano originale in concorso e interpreteranno una canzone di Gianmaria Testa, creando un ponte tra memoria e contemporaneità. Il vincitore riceverà un premio di 1.500 euro, una targa e un diploma, oltre alla possibilità di esibirsi in rassegne musicali piemontesi; un premio speciale di 800 euro sarà assegnato alla miglior esibizione live. Durante la serata finale sarà presente anche la direzione artistica di Resetfestival, che selezionerà tra i finalisti un artista da invitare sul palco della prossima edizione del festival.

I commenti

“Il Premio Gianmaria Testa è diventato negli anni un luogo d’incontro tra generazioni, uno spazio in cui la canzone d’autore torna a essere racconto e ricerca – dichiara Antonella Parigi, Assessora alla Cultura della Città di Moncalieri. – È una tappa significativa del percorso con cui Moncalieri costruisce la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, investendo su progetti che intrecciano arte, parole e comunità.”



“Ogni anno il Premio ci sorprende – racconta Paola Farinetti, produttrice e presidente della giuria. – Le parole e la musica dei finalisti ci ricordano che la canzone d’autore non è un genere del passato, ma un linguaggio vivo, capace di dire il presente con poesia e verità. Gianmaria credeva nella forza delle parole ‘levigate fino alla trasparenza’, e credo che oggi più che mai servano artisti che abbiano il coraggio di farle risuonare in modo autentico. Questo Premio nasce per loro, per chi prova a raccontare il mondo con delicatezza e profondità.”



Il bando completo e la scheda di iscrizione sono disponibili sui siti www.visitmoncalieri.it e www.premiogianmariatesta.it.



Per informazioni: premiogianmariatesta@moncaliericultura.it