Cinema: 'Primavera' racconta in modo originale la storia di Antonio Vivaldi

TITOLO: Primavera

TITOLO ORIGINALE: Primavera

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Italia, Francia

CASA DI DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Entertainment Italia

GENERE: Drammatico, biografico, musicale, storico

REGIA: Damiano Michieletto

CAST: Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè, Stefano Accorsi.

DURATA: 110 minuti

TRAMA

Primi del Settecento. Il Pio Ospedale della Pietà è il più grande orfanotrofio di Venezia, ma è anche un'istituzione che avvia le giovani orfane più brillanti allo studio musicale. L'orchestra della Pietà è una delle più apprezzate al mondo. Cecilia, una giovane ventenne che vive da sempre dentro l'orfanotrofio, è una straordinaria violinista. L'arte le ha aperto la mente ma non le porte dell'orfanotrofio: può esibirsi solo tra le mura dell'istituto, dietro una grata, per dei ricchi mecenati. Questo durerà fino a quando incontrerà il suo nuovo insegnante, Antonio Vivaldi, e da quel momento la sua vita non sarà più la stessa.

RECENSIONE

Damiano Michieletto, dopo una lunga e fortunata carriera nel teatro, ha deciso di intraprendere la carriera di regista cinematografico, arrivando al suo secondo lungometraggio con Primavera, un film che racconta la musica di Antonio Vivaldi.

In Primavera Vivaldi è interpretato da un insolito Michele Riondino, che nella sua gamma di ruoli ci aveva abituati a parti di tenore ben diverso da quello del geniale maestro veneziano, ma la scelta di Michieletto si è rivelata azzeccata e Riondino interpreta bene un Vivaldi introverso e poco estroso. La sceneggiatura scritta da Ludovica Rampoldi si concentra sul raccontare il periodo in cui Vivaldi era un insegnante di violino in istituti come quello della Pietà a Venezia, dove instaurerà un rapporto con la sua giovane e promettente allieva Cecilia, interpretata da Tecla Insolia, che possiamo definire la vera protagonista di questa storia.

Damiano Michieletto mantiene uno stile fortemente teatrale, facilitato dal fatto che Primavera è una pellicola in costume. La Venezia settecentesca è stata ricostruita molto nel dettaglio sia per quello che riguarda i costumi che per la scenografia, dove viene illustrato benissimo lo stile veneziano di quei tempi. Nel film troviamo, oltre a Michele Riondino e Tecla Insolia, anche il simpatico Andrea Pennacchi, che interpreta un governatore dal goffo accento veneto.

Primavera, oltre a raccontare Vivaldi, lo inserisce nella propria colonna sonora, che è interamente composta da pezzi del musicista e compositore veneziano. Michieletto con il suo film non vuole tanto narrare la vita di Vivaldi, ci racconta invece la sua musica, celebrando così la grandezza di questo eccezionale artista.

Voto: 3,5/5