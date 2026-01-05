Gli OvO sul palco dello sPAZIO211 insieme a Hate & Merda e Strega

Gli OvO, in concerto allo sPAZIO211 venerdì 9 gennaio alle ore 21, annunciano il nuovo album "Gemma", un atto di creazione electro-metal, uscito il 3 ottobre 2025 per Artoffact Records, e anticipato dai singoli "Opale" feat. Lord Spikeheart, "Stagno" e "Cobalto”. Gemma, undicesimo album di studio degli OvO che celebra i loro 25 anni di attività, è un manifesto di trasformazione. Come una semina che si fa promessa, "Gemma" non è solo il titolo dell’album, in uscita il 3 ottobre 2025 in CD, vinile e digitale per l’etichetta canadese Artoffact Records con distribuzione italiana Audioglobe, ma è infatti un invito a rigenerarsi, a riscoprire le potenzialità nascoste in ogni cosa. È una danza di esplorazione tra la natura umana, la materia e il mistero dell’esistenza, un viaggio che rifiuta la staticità. Ciascun episodio di Gemma è come un atto di creazione: Stagno, Orocromo, Cobalto, Zolfo, Neon, Rame evocano un passaggio alchemico attraverso gli elementi, verso una forma di vita new weird che rifiorisce, esplode, muta. L’elettronica si amalgama sempre più alle chitarre di Stefania Pedretti (Alos) e alle percussioni di Bruno Dorella (Bachi da Pietra, Ronin, Sigillum S), forgiando una lega ancora più solida e coesa, in cui le sostanze di base si fondono e confondono, unite dalla voce unica e inconfondibile di Pedretti, che diventa la chiave che scioglie tutte le barriere, plasmando una lingua personale, un canto senza tempo.



Insieme a loro sul palco il 9 gennaio, Hate & Merda, duo sludge fiorentino senza faccia attivo dal dal 2013 e Strega, nuova band con membri di Ponte del Diavolo e Darkend.

Per info: www.spazio211.com