Piemex si apre al mondo artigiano: da Biella un accordo pronto a raggiungere tutta la regione

E' partita da Biella, pronta a espandersi in tutto il Piemonte, una nuova "alleanza" per lo sviluppo e la crescita delle aziende di territorio. In particolare, quelle che appartengono al settore artigiano. Si tratta dell'accordo tra Cna Biella e Piemex, il circuito di credito commerciale: due realtà che hanno deciso di unire le forze dando vita a un modello che ora potrebbe trovare nuove applicazioni anche in altre province.



Tra gli attrezzi che l'accordo permette di mettere "in cassetta" ci sono per esempio lo sconto del 50% per l'iscrizione al circuito Piemex per le imprese che fanno parte di Cna. Allo stesso modo, i servizi offerti da Cna possono essere messi a disposizione per chi fa parte di Piemex. Il tutto, all'interno di una cornice di collaborazione e promozione reciproca tra le due realtà che danno origine all'intesa.

"Il Biellese, territorio da cui nasce l'accordo, è particolarmente sensibile all'innovazione e ha sempre recepito bene i valori del circuito Piemex, che anche grazie al Patto del Battistero agevola lo sviluppo e la crescita del territorio con la partecipazione delle istituzioni verso nuove frontiere di digitalizzazione", commenta Alessandra Romano, ceo di Piemex. "Partiamo da lì - aggiunge Romano -, ma speriamo di aver l'occasione di poter ragionare anche su altre province, a cominciare da quella di Torino, dove il comparto artigiano è decisamente vivace e variegato".