Operaio morto nel cantiere di Torino Esposizioni, sciopero e presidio dei lavoratori del settore edile

Sciopero di due ore, venerdì 24 ottobre dalle 10 alle 12, con assemblea e presidio di tutti i lavoratori impiegati nel cantiere in corso Massimo D'Azeglio 17 a Torino. A proclamarlo sono FENEAL UIL PIEMONTE, FILCA CISL TORINO e CANAVESE, FILLEA CGIL TORINO e PIEMONTE in seguito della morte di Andy Mwachoko, avvenuta sabato 18 ottobre.

Dalle 8 alle 10 si svolgerà, all’interno del cantiere di Torino Esposizioni, un’assemblea dei lavoratori.

"L’incidente mortale, che ha colpito l’operaio edile al lavoro nel cantiere per la realizzazione della Biblioteca Civica e del Teatro Nuovo di corso Massimo D’Azeglio a Torino, rappresenta una tragedia inaccettabile che evidenzia - ancora una volta – le innumerevoli problematiche in materia di sicurezza nel mondo dell’edilizia", dichiarano i sindacati.

Durante l’assemblea pubblica (h.10-12) interverranno alcuni dirigenti sindacali delle tre federazioni degli edili.