Economia e lavoro | 22 ottobre 2025, 14:41

Operaio morto nel cantiere di Torino Esposizioni, sciopero e presidio dei lavoratori del settore edile

Venerdì 24 ottobre dalle 10 alle 12

Il cantiere di Torino Esposizioni

Sciopero di due ore, venerdì 24 ottobre dalle 10 alle 12, con assemblea e presidio di tutti i lavoratori impiegati nel cantiere in corso Massimo D'Azeglio 17 a Torino. A proclamarlo sono FENEAL UIL PIEMONTE, FILCA CISL TORINO e CANAVESE, FILLEA CGIL TORINO e PIEMONTE in seguito della morte di Andy Mwachoko, avvenuta sabato 18 ottobre.

Dalle 8 alle 10 si svolgerà, all’interno del cantiere di Torino Esposizioni, un’assemblea dei lavoratori.

"L’incidente mortale, che ha colpito l’operaio edile al lavoro nel cantiere per la realizzazione della Biblioteca Civica e del Teatro Nuovo di corso Massimo D’Azeglio a Torino, rappresenta una tragedia inaccettabile che evidenzia - ancora una volta – le innumerevoli problematiche in materia di sicurezza nel mondo dell’edilizia", dichiarano i sindacati.

Durante l’assemblea pubblica (h.10-12) interverranno alcuni dirigenti sindacali delle tre federazioni degli edili.

