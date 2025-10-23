Piemonte, Liguria e Lombardia viaggiano insieme: “Il triangolo industriale adesso fa leva sulla logistica”

Torino-Lione, ma non solo. Anche Terzo Valico è collegamenti con la Lombardia e la Liguria interpretando il ruolo di retroporto di Genova. Di tutto questo si è parlato in occasione degli Stati Generali della Logistica 2025.

Un evento che ha richiamato rappresentanti delle istituzioni e addetti ai lavori di tutte e tre le regioni e che ha sancito l’inaugurazione dell’auditorium del Grattacielo della Regione.

“Rinnoviamo l’accordo con la Liguria e la Lombardia per consolidare l’alleanza e il tavolo permanente per garantire connessione sempre più efficiente e sviluppo economico per tutto il nord ovest”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Bussalino, ha introdotto i lavori.

Logistica erede del triangolo industriale

“Oggi è la logistica l’erede del grande triangolo industriale in cui si è costruita la fortuna di questo Paese - ha detto l’assessore comunale all’Urbanistica, Paolo Mazzoleni -. Torino c’è e anche la nostra pianificazione è legata a quello che accadrà in un territorio vasto come il Nord Ovest".

“Le scelte infrastrutturali devono rispondere alle esigenze dei nostri territori - ricorda Alessio Piana, consigliere delegato Porti e Logistica della regione Liguria -. Serietà e stabilità possono fare la differenza a livello internazionale”.

Concorda Claudia Maria Terzi, assessore infrastrutture della Regione Lombardia. “Negli anni post Covid è cambiata molto anche la logistica, oltre alle difficoltà geopolitiche. Il nostro obiettivo è condividere le politiche che le Regioni possono portare avanti con il Governo in un settore fondamentale”.