Locauto amplia la propria rete offrendo opportunità di lavoro nel Piemonte

Il 2020 si apre per Locauto, società italiana leader nel settore dell'autonoleggio, con un'ampia prospettiva di ampliamento della propria rete.

Forte di una flotta di oltre 20.000 veicoli di ogni gamma e tipologia, l'azienda sta cercando nuovi partner in varie regioni d'Italia - fra le quali in primis il Piemonte - per aprire i suoi primi uffici di noleggio in franchising.

La mission del Gruppo Locauto contribuisce a creare valore aggiunto per l’economia, generando ogni anno nuovi posti di lavoro in tutta Italia e investendo continuamente in strutture, formazione, ricerca e tecnologia.

Un'occasione che offre a molte aree del Piemonte l'occasione per rendersi più facilmente accessibili, vuoi per lavoro, vuoi per favorire anche, a chi non arriva in regione con i propri mezzi, la scoperta di luoghi e territori non ancora inseriti nei grandi circuiti .