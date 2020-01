Bruno Segre dona alla Città di Torino la sua collezione filatelica: vale 600.000 euro

Un dono per la città che porta nel cuore. Oggi pomeriggio Bruno Segre, avvocato e storico volto dell'antifascismo torinese, ha donato alla Città di Torino la sua collezione di francobolli dal valore di 600.000 euro circa. La cerimonia è avvenuta nella sala delle Congregazioni di Palazzo Civico, dove la sindaca Chiara Appendino e l'assessore alla Cultura Francesca Leon hanno accolto il 101enne. La sindaca Appendino, che ha donato all'avvocato un libro narrante la storia di Torino, ha voluto ringraziarlo pubblicamente: "Ringraziamo Bruno Segre a nome della città, non solo per questo dono ma per tutto quello che ha donato dal punto di vista fisico e immateriale. La sua testimonianza diretta vale più di tante modalità di trasmissione del valore della memoria".

L'assessore alla Cultura Francesca Leon ha poi rivelato cosa ne sarà dei francobolli donati da Segre: "La collezione entra a far parte del patrimonio della Città, potrà essere messa in mostra e raccontata. Una collezione di francobolli come quella che ci ha donato l'avvocato Segre ha un grande valore documentale, è la storia del nostro paese. Potremmo lavorare sul racconto dell'Italia attraverso i francobolli, che ora sono stati acquisiti e messi in sicurezza. Verranno catalogati e poi valorizzati".