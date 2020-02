Aria di Autonomie tra soggettività, occasioni e paure: domani alla scuola Holden il convegno annuale

Si chiama “Aria di Autonomie – tra soggettività, occasioni e paure” il convegno organizzato quest’anno dal progetto Aria dedicato al significato dell’autonomia che avrà luogo domani presso la Scuola Holden, in Via Borgo Dora, 49 dalle ore 9 alle 17. Gli incontri daranno una visione di realtà e sfaccettature differenti, discutendo su concretizzazioni efficaci da mettere in atto.

Si tratta di un evento a cui relatori e giovani coinvolti in maniera attiva nella giornata di domani cercheranno di rispondere alla domanda: “Quale significato diamo all’autonomia?”.

Un’occasione indirizzata ai ragazzi e alle ragazze, ma non solo. In particolare, si tratta soprattutto di una co-costruzione da effettuare con le figure adulte di riferimento, in prospettiva di ideare un percorso a cui si affianca la comunità ospitante e i giovani.

Il convegno è rivolto a operatori, professionisti, insegnanti, ma anche a giovani e adolescenti. Necessaria la prenotazione a questo link.

Il progetto Aria si preoccupa di sostenere giovani nei loro percorsi di crescita, aiutandoli a raggiungere e sviluppare l’autonomia. Durante la giornata di domani lo spazio aperto al dialogo verrà messo in atto tramite la pratica del Talk-Show che coinvolgerà il pubblico, i ragazzi di questa realtà e gli esperti del settore, come Alberto Pellai e Lorella Boccalini.

Una giornata educativa, ma ricca di emozioni grazie alla partecipazione attiva dei ragazzi che condivideranno storie, sentimenti e risponderanno alle domande e alle curiosità dei partecipanti.