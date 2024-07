"Carbonara gratis" e in un attimo in piazza Vittorio si forma la coda

Coda in piazza Vittorio Veneto per l'inaugurazione del secondo ristorante di "Renatino, la dieta domani" . Il locale inaugura oggi, dopo l'apertura avvenuta nei giorni scorsi.

Per l'occasione dalle 18,30 alle 21,30 per gli accreditati verrà offerta carbonara gratuitamente accompagnata da vino e birra per festeggiare la nuova apertura.